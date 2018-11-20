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Спорт

Футбол: Сборная Армении сыграла вничью с Лихтенштейном

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Сборная Армении по футболу накануне провела свой последний матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

В выездном матче подопечные Армена Гюльбудагянца сыграла вничью с командой Лихтенштейна 2:2.

В составе сборной Армении отличились полузащитник Саргис Адамян и нападающий Александр Карапетян. Авторами голов в составе команды Лихтенштейна стали Марсель Бешел и Николас Хаслер.

В параллельном матче той же группы Македония разгромила Гибралтар со счётом 4:0 и уверенно заняла первое место в группе с 15 очками.

Сборная Армении с десятью очками заняла второе место. На третьем месте с шестью очками гибралтарцы. Турнирную таблицу замыкает сборная Лихтенштейна, у которой четыре очка.

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