Футбол: Сборная Армении сыграла вничью с Лихтенштейном

Сборная Армении по футболу накануне провела свой последний матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

В выездном матче подопечные Армена Гюльбудагянца сыграла вничью с командой Лихтенштейна 2:2.



В составе сборной Армении отличились полузащитник Саргис Адамян и нападающий Александр Карапетян. Авторами голов в составе команды Лихтенштейна стали Марсель Бешел и Николас Хаслер.



В параллельном матче той же группы Македония разгромила Гибралтар со счётом 4:0 и уверенно заняла первое место в группе с 15 очками.

Сборная Армении с десятью очками заняла второе место. На третьем месте с шестью очками гибралтарцы. Турнирную таблицу замыкает сборная Лихтенштейна, у которой четыре очка.