Мэрия Еревана рассматривает предложения по строительству новой мусорной свалки и завода по переработке мусора

В мэрии Еревана изучают предложения частных компаний по переработке мусора. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил мэр Еревана Айк Марутян после церемонии подписания соглашения между городом Ереваном и региональным советом Иль де Франс.

В рамках соглашения французские специалисты посетят Армению с целью предоставления консультаций в сферах общественного транспорта и уборки мусора.

«У нас состоялся очень содержательный диалог. Когда я находился во Франции, то сказал госпоже председателю совета, что у нас есть проблемы в сфере транспорта и уборки мусора, и госпожа председатель совета, сразу же откликнувшись, уже во время своего визита включила в состав делегации тех специалистов, которые отвечают именно за эти сферы. И мы уже достигли договоренности, что эти специалисты приедут в Армению на одну-две недели, и мы вместе изучим как сферу уборки мусора, так и сферу транспорта. И у нас уже будут результаты изучений. У нас есть программа, которая уже сейчас реализуется посредством одного из европейских банков. Речь идет о строительстве новой мусорной свалки. И параллельно с этим мы также рассматриваем предложения по строительству завода по переработке мусора», - сказал Айк Марутян.

На протяжении многих лет оппозиция поднимала вопрос о вовлечении находящихся в подчинении мэрии структур в выборы и использовании административных ресурсов во время выборов.

На вопрос, какую роль будут играть муниципальные структуры во время выборов, новоизбранный мэр ответил: «Мэрия – аполитичный орган. Мы только обеспечиваем оснащение избирательных участков и прочее».