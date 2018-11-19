У КПП «Верхний Ларс» скопились сотни грузовиков

В связи с ситуацией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе Армения обратилась за помощью к властям Северной Осетии и Грузии.

И. о. заместителя министра транспорта Армен Памбухчян на своей странице в Facebook в субботу написал: «Я только что говорил с генеральным консулом РА в Ростове-на-Дону Вартаном Асояном. Он обратился в связи с возникшей в Ларсе проблемой к властям Северной Осетии, в частности в министерства чрезвычайных ситуаций и здравоохранения. Министр здравоохранения посетил оказавшихся в пробках водителей, граждане были обеспечены питанием, горячей водой, лекарствами и дизельным топливом по рыночным ценам. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян работает с Министерством по чрезвычайным ситуациям Грузии и руководством контрольно-пропускного пункта, до полудня завтрашнего дня дорога точно будет закрыта».

КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе для Армении является единственной сухопутной дорогой в Россию. В последние дни там скопилось множество автомобилей.

Вчера МЧС Армении на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей. Сегодня утром, по данным МЧС, с российской стороны в районе КПП «Верхний Ларс» скопилось 445 грузовых автомобилей.

В свою очередь, посольство Армении в Грузии вчера вечером сообщило: «После интенсивных работ по очистке снега ведущая к КПП «Верхний Ларс» дорога Гудаури-Коби в начтоящее время открыта для легковых автомобилей. Движение грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом все еще запрещено. Осадки в виде снега в данный момент прекратились, и велика вероятность, что в течение дня движение грузового транспорта также будет разрешено. На российской стороне образовалась очередь из транспортных средств».

Дорожный департамент Министерства территориального развития и инфраструктуры Грузии сообщил, что на 16-километровом участке дороги Гудаури-Коби движение легковых автомобилей восстановлено, но из-за снега и гололеда движение больших автомобилей ограничено.

По причине схода снежных лавин в минувший четверг со второй половины дня дорога вообще была закрыта для всех видов транспорта.

Российские СМИ сообщают, что в автомобилях, застрявших в пробке, находятся около 960 человек, для их обогрева действуют четыре передвижных пункта, а на участке Владикавказ-Ларс есть 12 объектов питания и обогрева.

Прогноз погоды для Грузии остается неблагоприятным, сообщает российское информагентство «Интерфакс».