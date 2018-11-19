КРОУ собирается повысить тариф на питьевую воду

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) собирается установить на 2019 год тариф на питьевую воду на уровне 202 драма за кубический метр вместо нынешнего уровня в 191 драм. Об этом Радио Азатутюн сообщил заместитель председателя КРОУ Микаел Согомонян.

Заседание КРОУ запланировано на следующую неделю, но комиссия уже объявила эту цифру, отметив, что корректировка тарифа предусмотрена договором между компанией «Веолиа Джур» и правительством Армении, согласно которому французская компания на 15 лет арендовала систему водоснабжения и очистки сточных вод страны.

Компания «Веолия Джур» обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг еще в августе, предложив установить с 1 января 2019 года тариф в размере 205 драмов за один кубический метр питьевой воды.