Напряженность в отношениях с Беларусью и Казахстаном не выгодна в плане наших дальнейших политических шагов - представитель РПА

Напряженность в отношениях с Беларусью и Казахстаном не выгодна в плане дальнейших политических шагов Армении. Об этом в ходе брифинга в Национальном собрании сегодня заявил глава фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасаряна, такая напряженность может быть сопряжена с довольно неприятными последствиями.

«С самого начала я должен сказать, что такая риторика на международных платформах и в целом неприемлема, особенно между союзными и дружественными странами, поскольку ОДКБ – это большая семья, и весь мир наблюдает. Мне кажется, что это – неприемлемая риторика. Изначально упущения были в первую очередь со стороны наших властей, и мы предупреждали, что Юрий Хачатуров был человеком, назначенным по согласию государств-членов ОДКБ, и прежде чем начинать преследовать его в уголовном порядке, исходя из этических норм, и вообще нужно было поставить лидеров стран-членов ОДКБ в известность об этом. Этого сделано не было, и напряженность возникла оттуда, и уже было предсказуемо, что мы потеряем этот пост», - заявил Ваграм Багдасарян.

Представитель РПА также прокомментировал обсуждение встречи ОДКБ во время встречи белорусского лидера с послом Азербайджана, отметив, что это является «нежелательным». «Но это зависит от того, какое соглашение было достигнуто на закрытом заседании, и кто нарушил соглашение. Мне кажется, что еще раз во время встречи будет выяснено, и все выступят с заявлениями, внеся большую ясность. По крайней мере, мы должны зафиксировать, что Азербайджан не имеет никакого отношения к ОДКБ».

Как подчеркнул Багдасарян, во время правления РПА подобных скандалов не возникало, «потому что это должно сглаживаться путем дипломатических переговоров, а не спорам на виду у всего мира».