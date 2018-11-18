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ААЦ не может приветствовать шаги по расколу церкви — Католикос всех армян Гарегин Второй прокомментировал ситуацию вокруг УПЦ

Католикос всех армян Гарегин Второй (архивная фотография)

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Армянская апостольская церковь – сторонница каноничности и не может приветствовать шаги по разделению церкви.

Об этом, как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, журналистам в Новосибирске в субботу заявил Католикос всех армян Гарегин Второй, комментируя ситуация вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви Христовой», - сказал католикос, отвечая на вопрос, сможет ли при каких-либо условиях Армянская апостольская церковь признать «объединительный» собор на Украине.

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