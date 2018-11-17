Пашинян объявил о создании банка кадров для госслужбы и призвал граждан присылать свои резюме

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о начале работ по созданию банка кадров в стране, призвав граждан воспользоваться возможностью устроиться на работу в государственные структуры.

«В течение 6 месяцев моего премьерства одной из самых справедливых претензий, из тех, что я слышал, является следующая: люди жалуются, что, имея высокую профессиональную квалификацию и организационные навыки, часто не могут достучаться до премьер-министра страны и предложить свои услуги на благо Армении», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Пашинян сообщил, что для восполнения этого пробела он решил сформировать рабочий, консультативный механизм, и призывал всех тех граждан, которые уверены, что достойны занять место в различных сферах государственного управления, имеют программу и обладают навыками проведения реформ в своей профессиональной сфере или в интересующей их отрасли, отправлять свои CV и мотивационные письма по адресу электронной почты cv@gov.am.

«Те, которые убедительно представятся посредством своих CV и мотивационных писем, будут приглашены на собеседование с созданной мною соответствующей консультативной группой. Состав группы не публикую, во избежание лишнего шума и суеты вокруг этих людей, и чтобы дать им возможность работать в спокойных условиях», - отметил и.о. премьер-министра.

По словам Пашиняна, данные тех кандидатов, которые успешно пройдут несколько этапов, будут включены в создаваемый банк кадров. «Далее, по мере необходимости и усмотрения назначающего органа, в системе государственного управления будут сделаны назначения, в том числе, из кадрового банка. По мере необходимости, буду встречаться с кандидатами», - добавил он.

Как отметил Пашинян, на собеседование будут приглашены только те граждане, которые своими резюме и мотивационными письмами смогут убедить рабочую группу в своей высокой профессиональности и мотивации. Он призвал тех, кто не будут отобраны, не чувствовать себя обиженными или отвергнутыми. «В конце концов, если по отношению к вам вольно или невольно поступают несправедливо, вы можете за счет своей последовательности доказать вашу правоту на каком-то другом этапе. Я это точно знаю. В том числе, на личном примере», - резюмировал и.о. главы правительства Армении.