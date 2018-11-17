ЦИК предоставил партиям «Сасна црер», «Оринац еркир» и «Процветающая Армения» время на устранение неточностей в документах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 17 ноября предоставила партиям «Сасна црер», «Оринац еркир» и «Процветающая Армения» 48 часов для устранения неточностей в документах, представленных ими для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении.

Окончательный срок устранения неточностей истекает в 16:00 19 ноября.

В конце заседания ЦИК провела также рабочее совещание с представителями партий, блоков партий, выдвинутых для участия во внеочередных парламентских выборах. Участники совещания обсудили ряд вопросов организационного характера, касающиеся выборов.