В связи с визитом Бако Саакяна в Париж Азербайджан грозит направить ноту протеста Франции

Официальный Баку грозит пересмотреть отношения с Францией и направить ноту протеста в связи с тем, что президент Нагорного Карабаха Бако Саакян в Париже «был удостоен торжественного приема».

«Предоставляя возможности для осуществления этого визита, Франция тем самым действует вопреки духу и букве двусторонних отношений с Азербайджаном и подписанных между Парижем и Баку соглашений, - заявил МИД Азербайджана. - Тем самым Франция также ставит под вопрос свою объективность и беспристрастность в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН и одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая должна содействовать сторонам карабахского конфликта в вопросе урегулирования этого конфликта».

Вчера пресс-служба президента Нагорного Карабаха сообщила, что делегация во главе с президентом Бако Саакяном с рабочим визитом отправилась в Париж, где встретилась с группой членов Круга дружбы между Францией и Карабахом, а также с представителями местной армянской общины.

«Азербайджан по дипломатическим каналам выразит французской стороне свой решительный протест в связи с данным вопросом», - заявил МИД Азербайджана, подчеркнув, что это не первый подобный случай. «Подобный последовательно проводимый со стороны Франции подход, основанный на двойных стандартах, вынуждает Азербайджан пересмотреть свои отношения с Францией», - пригрозили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Эксперты отмечают, что в основе этого жесткого заявления и недовольства Баку Парижем лежит не только визит президента Карабаха во Францию. В Азербайджане не скрывают, что разочарованы президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в прошлом месяце в рамках саммита Франкофонии посетил Ереван, провел теплые встречи с новыми властями Армении, однако в Баку так и не поехал.

«Тот факт, что президент Франции в ходе своего последнего визита в регион так и не приехал в Азербайджан, свидетельствует о том, что политика этой страны основана на двойных стандартах», - сказал информагентству «Тренд» политолог Тагир Сабетов.

А политолог, бывший дипломат Фикрет Садыхов утверждает, что президент Азербайджана именно по этой причине отклонил приглашение французской стороны и не поехал в Париж на мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. На этих мероприятиях, проведенных в основном на уровне мировых лидеров, Азербайджан был представлен на уровне министра иностранных дел.

«Тем самым президент Азербайджана дал понять французскому лидеру, что интересы нашей страны для нас превыше всего. Я думаю, что в сложившейся ситуации президент Алиев дал сбалансированный и достойный ответ Парижу», - сказал «Тренд» азербайджанский политолог, в прошлом представитель МИД этой страны Фикрет Садыхов.