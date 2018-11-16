ООН опубликует доклад о свободе мирных собраний в Армении

Организация Объединенных Наций (ООН) вскоре опубликует специальный доклад о свободе мирных собраний в Армении.

До этого находящийся в Армении специальный докладчик ООН, специалист по правам человека Клемон Ньялетсоси Вуль представил свои замечания: «Свобода мирных собраний гарантируется как Конституцией Армении, так и законом о свободе собраний. В целом можно отметить, что проведение мирных собраний в Армении после революции не ограничивается, но я узнал, что до этого были серьезные поводы для беспокойства».

Тем не менее, докладчика ООН обеспокоила дошедшая до него от разных слоев общества озабоченность, что к судебной власти в Армении даже после революции нет доверия.

«Люди все еще ставят под сомнение независимость и прозрачность судебной системы. Эта проблема адресована правительству. В этой новой Армении люди требуют независимой судебной системы, позвольте заметить, что судьи в любой стране являются гарантами свобод. Важно, чтобы общественность доверяла судебной системе», - сказал специальный докладчик ООН.

Еще одним вопросоv, привлекшим внимание Клемона Ньялетсоси Вуля и обеспокоившим его, является участие женщин в политических процессах. Он отметил, что ему известно, что во время бархатной революции женщины очень активно участвовали в акциях протеста, но та же картина не отражена в правительстве Армении.

«Я хочу подчеркнуть, что это важно с точки зрения наличия инклюзивной демократии, потенциал женщин нужно использовать в этот переходный период и после него, - отметил докладчик ООН и продолжил: - Правительство должно исправить эту ситуацию, женщины должны быть вовлечены не только в правительство, но и в органы территориального управления для устранения этого неравенства».

По мнению докладчика ООН, в Армении есть и другие серьезные вызовы, например, предусмотренные Комитетом госдходов (КГД) изменения в законе об общественных организациях, которые могут поставить эти организации в более неблагоприятные условия по сравнению с бизнес-организациями. КГД хочет потребовать от общественных организаций более подробных отчетов о расходах и деятельности, это предложение пока не было одобрено правительством.

По мнению международного эксперта, другие вызовы, стоящие перед правительством Армении, касаются меньшинств. «Когда я был в Армении, я узнал, что проведение форума ЛГБТ-христиан в Армении было отменено, поскольку не было уверенности в том, что его участники будут в безопасности в Армении. Это беспокоящий меня серьезный вопрос, который я поднял на моих встречах с членами правительства, чтобы правительство в будущем избегало подобных ситуаций. Это обязательство правительства - предпринять все адекватные меры для обеспечения безопасности всех меньшинств», - сказал он.