Ожоговый и Онкологический центры не будут приватизированы

Ожоговый и Онкологический центры исключены из списков подлежащих приватизации медицинских учреждений. Об этом в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ заявил и. о. министра здравоохранения Арсен Торосян.

«Мы решили исключить эти два учреждения из списка приватизации, учитывая их стратегический характер», - отметил и. о. министра, добавив, что по еще пяти медучреждениям, находящимся на балансе Минздрава, он представит проект решения правительства, согласно которому управление их акциями будет возложено на министра здравоохранения.

«Потому что возникла, так сказать, неправильная ситуация, когда медучреждение находится под управлением непрофильной организации, и в случае проблем непрофильная организация просто не может вмешаться, а мы не можем вмешаться из-за отсутствия полномочий», - пояснил Торосян.

«Фейсбуковскую пресс-конференцию» и. о. министра здравоохранения Арсена Торосяна целиком можно посмотреть здесь: