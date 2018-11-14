Директора и учителя школ больше не вовлечены в процесс выборов – и. о. главы Минобрнауки

О том, как партия «Гражданский договор» намерена провести 12-дневную предвыборную кампанию по предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам, которая стартует 26 ноября, в партии пока не сообщают. Уже выбран лозунг партии, который в ближайшее время будет оглашен. Об этом заявил член партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

«Давайте сделаем сюрприз. Полагаю, мы сможем вновь удивить вас, но в то же время останемся верными тактике, принятой в ходе нашей борьбы. Да, есть лозунг, довольно удачный. Я пока не могу сказать, какой», - сказал Симонян.

На вопрос, как он оценивает шансы Республиканской партии Армении (РПА), Ален Симонян ответил, что каждый гражданин, который будет голосовать за РПА, будет голосовать за Сержа Саргсяна, а шансы Сержа Саргсяна он оценивает как нулевые. Что касается шансов «Гражданского договора», то Симонян оценивает их как «высокие». «Полагаю, мы, как минимум, повторим показатели выборов в Совет старейшин Еревана», - добавил он.

И. о. министра образования и науки Араик Арутюнян сказал, что эта предвыборная кампания будет отличаться от предыдущих тем, что директора и учителя школ не будут вовлечены в процесс выборов, как это было раньше.

«Нет многих препятствий. Нет давления на разные группы со стороны политических команд. Выборы свободные, прозрачные, нет какого-либо серьезного фактора, который повлияет на их исход. Школы являются аполитичными учреждениями, учителя и директора больше не обязаны каким-либо образом вовлекаться в выборы», - сказал и. о. министра образования и науки.

По словам руководителя фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна, внеочередные выборы состоятся раньше, чем ожидалось, а предвыборная кампания будет короткой, однако РПА все же надеется на конструктивную идеологическую предвыборную борьбу.

Член партии «Процветающая Армения», депутат Наира Зограбян будет баллотироваться в Сюникской и Ванадзорской областях. Агитационную кампанию она проведет, обходя пешкомсела, тем более что автомобиль по разрушенным дорогам в областях пройти не сможет.

«Я долгое время занималась альпинизмом, и у меня есть соответствующая одежда, в которой я буду ходить из деревни в деревню, потому что в том числе по вине различных депутатов, на протяжении многих лет выигрывавших тендеры в этих областях, межобщинные дороги в Сюнике и Вайоц дзоре просто катастрофические», - подчеркнула депутат.

«Процветающая Армения» свой основной лозунг - «Наше слово – дело: верь, доверяй, требуй» - использует и на этих досрочных выборах.

Депутат от Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Рузан Аракелян сказала, что они обсуждают несколько лозунгов.

«Было несколько вариантов. Например, мне очень понравилось «Мы – твой Дашнакцутюн». Но окончательно мы пока не решили», - сказала Аракелян.

На вопрос, имеет ли, по ее мнению, АРФД достаточный рейтинг для преодоления проходного порога, депутат ответила: «Среди общественности – имеет, если бы не имела, то постоянно не была бы в парламенте».