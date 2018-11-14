В парламенте продолжилось обсуждение проекта госбюджета на 2019 год

Сегодня на пленарном заседании Национального собрания Армении продолжилось обсуждение проекта закона о государственном бюджете на 2019 год.

Вице-спикер Национального собрания, член фракции Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов не согласился с замечанием исполняющего обязанности премьер-министра о том, что это инерционный бюджет, заявив, что инерционным был бюджет на 2018 год, который был принят в период, когда у власти находилась Республиканская партия Армении (РПА), и Никол Пашинян был вынужден вторую половину года работать с этим бюджетом, а этот бюджет должен был отразить революционные ожидания, что, по словам депутата-республиканца, не было сделано.

«Вы говорили, что увеличите бюджет на 800 миллионов долларов. Где этот бюджет? Вы говорили, что есть «тень». Где эта «тень»? Вчера г-н Минасян очень четко представил - всего 1,3%. А за эти несколько дней мы узнали, что в революционной Армении возможна эволюционная оптимизация. Теперь вы называете это эволюционной, нормальной, но оптимизацией. Думаю, что задача номер один в Армении - это не борьба с коррупцией, которая очень важна, но борьбу с коррупцией нельзя проводить путем укладывания на асфальт», - заявил вице-спикер НС.

Ожидается, что 2018 год завершится с экономическим ростом на уровне 6,5%, а бюджетом на 2019 год запланирован рост на уровне 4,9%.

На заявления депутатов фракции РПА о том, что это означает, что люди в 2019 году будут жить хуже, исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян возразил: «Неверно, что люди будут жить хуже, чем в 2018 году, верно то, что было бы лучше, если бы этот рост был выше».

Фракции «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» заявили, что будут голосовать за проект бюджета. РПА пока не заявила, как будет голосовать.

По всей вероятности, проект бюджета будет поставлен на голосование на внеочередном заседании парламента 21 ноября. Об этом сообщил спикер парламента Ара Баблоян, призвав депутатов, независимо от предвыборной занятости, сделать все возможное, чтобы обеспечить в этот день кворум, учитывая важность вопроса.

В случае неутверждения госбюджета расходы производятся в пропорциях бюджета за предыдущий год.