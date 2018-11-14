Сегодня истекает срок представления списков политических партий и блоков в ЦИК

Сегодня, в 18:00, истекает срок подачи избирательных списков в Центральную избирательную комиссию.

Внеочередные парламентские выборы 9 декабря будут проведены согласно Избирательному кодексу, принятому еще при власти Республиканкой партии Армении, а это означает, что помимо пропорционального списка партии и блоки должны также представить в ЦИК свои территориальные списки.

Уже известна первая десятка блока «Мой шаг» - на первой строчке, как и ожидалось, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, на второй – и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян, на третьей – руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян. За ними следуют и.о. вице-премьера Тигран Авинян,и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян, депутаты Ален Симонян, Сасун Микаелян, и.о. министров культуры и территориального управления Лилит Макунц и Сурен Папикян. Первую десятку кандидатов замыкает заместитель и.о. министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Список Республиканской партии Армении возглавляет бывший министр обороны Виген Саргсян, а список партии «Процветающая Армения» возглавляет руководитель партии, магнат Гагик Царукян. Список вновь созданной партии «Сасна црер» возглавляет Варужан Аветисян, а список партии «Просвещенная Армения» - депутат Эдмон Марукян.

Об участии в выборах также заявила партия «Дашнакцутюн», а также блок партий «Республика» и «Свободные демократы» под названием «Мы».

Предвыборная кампания в Армении стартует 26 ноября и завершится 7 декабря. 8 декабря будет объявлено «днем тишины» перед голосованием.