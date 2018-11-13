На месте РПА я бы взял паузу в участии в политической жизни - Мирзоян

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян считает абсурдным политическое заявление Республиканской партии Армении (РПА), в котором бывшая власть обвиняет исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот идет по пути монополизации власти.

«Мне кажется, что это из серии абсурдных заявлений. Я считаю, что они не извлекли уроков, и я думаю, что когда вы постоянно совершаете одну и ту же ошибку, а эта ошибка заключается в том, что вы не искренни, если вы постоянно не искренни сами с собой и с народом, все это видят и не воспринимают каких-либо заявлений», - сказал Авинян.

РПА на днях на заседании совета партии обсудила объемный текст политического заявления, который должен быть принят на заседании исполнительного органа РПА. В нем отмечается, что с целью передачи многолетнего опыта Сержа Саргсяна руководителям нового поколения РПА выдвинула Саргсяна на должность премьер-министра, однако этот их шаг был неверно истолкован и привел к акциям протеста.

В заявлении Никол Пашинян называется одним из провокаторов столкновений, произошедших 1 марта 2008 года, который после избрания на должность премьер-министра «встал на путь монополизации власти, сформировал атмосферу страха и беспрецедентного давления на депутатов и руководителей органов местного самоуправления».

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян считает, что Республиканская партия является самой последней силой, имеющей моральное право обвинить кого-то в монополизации власти. По словам Мирзояна, сегодня в основе всех существующих в Армении проблем лежит политика, которая проводилась Республиканской партией.

«Если бы я был на месте Республиканской партии, хотя я не представляю, как такое могло бы быть, то вообще взял бы паузу в участии в политической жизни, потому что все проблемы, которые мы сегодня имеем в нашей стране и вокруг нее во внешнем мире, своими корнями уходят в политику, которую проводила Республиканская партия. Они являются первопричиной всех порочных явлений», - отметил Арарат Мирзоян.

Заявление РПА считает абсурдным и член партии «Процветающая Армения» (ППА), депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян. «Я считаю, что они должны покаяться за то, что из-за их ошибок страна сошла с пути развития. За эти более чем 20 лет они отбросили Армению с пути развития, и теперь есть возможность вновь встать на этот путь. Им следует не обвинять, не пытаться все время вставлять палки в колеса и мешать этому процессу, а попытаться как минимум не мешать», - сказала Зограбян.

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заявляет, что РПА претендует на то, чтобы стать единственной оппозицией в парламенте, который будет сформирован в результате предстоящих выборов. А на вопрос, почему не вошел в список РПА и не будет участвовать в выборах лидер партии, бывший президент Серж Саргсян, которого еще полгода назад в РПА называли незаменимым и как опытного руководителя выдвинули на должность премьер-министра, Шармазанов ответил: «Сейчас другая ситуация, сейчас всем нам ясно: Республиканская партия Армении не идет на выборы с целью вернуть власть. Мы не с луны свалились, выбор первого места и премьер-министра сделал народ – на площади. 9 декабря это решение должно быть легализовано или легитимизировано. Мы участвуем в выборах, чтобы сформировать реальный оппозиционный полюс, чтобы в Армении победил плюрализм».

По словам Шармазанова, народ должен поверить им, поскольку они являются главными критиками новой власти: «Есть два полюса: тот, кто недоволен нами, должен избрать Пашиняна, тот, кто недоволен Пашиняном и нуждается в реальной оппозиции, должен избрать нас. Если Пашинян «белый», то я «черный»».

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на это возразил, что не критика власти определяет - кто реальная оппозиция, а кто фальшивая.

«Что касается республиканцев, которые говорят, что мы в течение семи месяцев не критиковали власти; А что мы должны были критиковать, мы должны были семь месяцев осуществлять саботаж? Мы семь месяцев поддерживали, чтобы революция не была поставлена под угрозу. Они сделали все, чтобы она была под угрозой. Да, мы защищали ценности революции, но это не означает, что на выборах у нас нет нашего пути, видения и подходов», - подчеркнул Марукян.