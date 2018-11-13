Мы здесь не для того, чтобы критиковать, а чтобы наблюдать - представитель БДИПЧ/ОБСЕ

«У нас нет какой-либо политической повестки. Мы здесь не для того, чтобы критиковать, а чтобы наблюдать», - сегодня заявили представители наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ), прибывшие в Армению с целью наблюдения за предстоящими 9 декабря внеочередными парламентскими выборами.

По словам главы миссии, посла Урсулы Гачек, они будут работать «с открытыми глазами и ушами».

«Мы не можем приехать, если нас не пригласят. Но это никоим образом не означает, что мы зависимы или предвзяты, просто сегодня нас пригласило это правительство», – сказала Урсула Гачек.

После парламентских выборов 2017 года в докладе БДИПЧ/ОБСЕ было отмечено, что в Армении отсутствует общественное доверие к избирательному процессу, а достоверная информация о подкупе и давлении на избирателей бросила тень на выборы.

На замечание Ради Азатутюн о том, что сегодня ситуация изменилась, в стране произошла революция, и вопрос, повлияет ли это обстоятельство на оценки наблюдателей, госпожа Гачек ответила что они следили за довольно интересными политическими событиями, произошедшими в стране в апреле-мае, однако будут оценивать все то, что повлияет на избирательный процесс.

«Мы не приехали с предварительной позицией, мы не знаем, какими будут выборы. Будут применяться те же критерии и подходы, которые применялись во время предыдущих выборов. Затем мы соберем все факты, тщательно изучим все случаи. И только тогда дадим заключение, когда в качестве очевидцев зафиксируем все то, что увидим на выборах. Тогда и скажем, изменилась ли после революции ситуация или нет», - сказала глава наблюдательской миссии.

Послу напомнили, что новое правительство собиралось пойти на выборы с новым Избирательным кодексом, однако Национальное собрание не приняло законопроект, и теперь выборы пройдут по старому Избирательному кодексу. Гачек четко не ответила на вопрос о том, бросит ли это обстоятельство тень на выборы, лишь сказала, что они будут работать по тому закону, который действует.

В БДИПЧ/ОБСЕ сообщают, что на данный момент в Армению прибыли 13 наблюдателей из 11 стран. Позже к ним присоединятся еще 24 долгосрочных наблюдателя. А за несколько дней до выборов прибудут 250 краткосрочных наблюдателей. В состав наблюдательной миссии войдут также представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, представители Совета Европы, а также депутаты Европейского парламента.