«Мы наберем столько процентов, сколько решит народ» - Тигран Авинян

«В результате предстоящих выборов в Национальное собрание у нас будет довольно сильный и состоявшийся парламент», - сегодня на брифинге с журналистами в парламенте заявил исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян, который также является членом партии «Гражданский договор» и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Авинян отметил, что результаты выборов должен определить народ.

«Если народ решит, что мы должны набрать 85 процентов, мы наберем 85 процентов, если он так не решит, мы наберем столько, сколько он решит», - сказал Авинян и продолжил: - И, тем не менее, хотел бы отметить, что наш избирательный список будет довольно разнообразным, в него будут включены различные общественные и политические деятели, специалисты из разных областей, и я убежден, что в результате предстоящих выборов в Национальное собрание у нас будет довольно сильный и состоявшийся парламент».

Отметим, что завтра в 18:00 истекает срок подачи заявок партиями и блоками на участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентсих выборах. Агитационная кампания стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря.