Микробизнес будет освобожден от всех налогов - Пашинян

«Мы берем политику поощрения труда за основу нашей деятельности», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем выступлении в ходе обсуждении в Национальном Собрании проекта бюджета на 2019 год.

Пашинян отметил, что в стране не могут произойти позитивные изменения, если в основе этих изменений не лежат индивидуальные усилия.

«Наша политическая задача – создать реальную возможность для каждого человека заниматься экономической деятельностью», - заявил Пашинян.

«Мы считаем, что на политическом уровне мы решили эту задачу, потому что в Армении сейчас нет монополий, ограничений на экономическую деятельность, на импорт и экспорт, а значит, на следующем этапе для нас наиболее важной задачей будет обеспечение экономических предпосылок и условий, чтобы любая форма экономической деятельности была доступна де-юре для всех и де-факто для как можно большого числа людей», - добавил он.

По словам Пашиняна, исходя из задачи поощрения труда, правительство решило определить, что есть микробизнес, который будет освобожден от всех налогов. Речь, как отметил исполняющий обязанности премьер, идет об объемах минимум в 20 миллионов драмов (около 40 тысяч долларов) и максимум в 24 миллиона драмов. «Сейчас это еще на стадии проработки и обсуждений», - добавил Пашинян.

«Конечно, будут некоторые ограничения, связанные со сферами, а также будет вопрос зонирования. Мы будем стараться поощрять экономическую деятельность особенно в регионах», - сказал Пашинян, добавив, что перед выборами не взятки раздают, а открывают возможность достойного труда: «Чтобы вы могли заработать на хлеб для своей семьи, обеспечить благополучие вашей семьи за счет достойного труда».

Он отметил, что для работников микробизнеса будет действовать совершенно другой режим подоходного налога.

«Для микробизнеса будет создана возможность, чтобы, если в нем заняты до трех работников, действовал совсем другой режим подоходного налога. То есть, они будут облагаться налогом не в 23%, как другие, а смогут фиксированной платой в 5 тысяч драмов решить проблему подоходного налога, то есть, иметь более благоприятные условия», - сказал Пашинян.