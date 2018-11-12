Мхитарян спас «Арсенал»

В 12-ом туре английской Премьер лиги в воскресенье лондонский «Арсенал» на своем поле принимал команду «Вулверхэмптон Уондерерс».

Гости на 13-й минуте открыли счет в матче, автором гола стал португалец Иван Кавалейру

Лидер сборной Армении, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян на 76-й минуте сменил Месута Озила и спустя 10 минут сравнял счет в игре.

После 12 туров «Арсенал» с 24 очками занимает 5-е место. Канониры не терпели поражения в 10 турах подряд, но, с другой стороны, уже третью игру, включая встречу со «Спортингом» в турнире Лиги Европы УЕФА, завершают вничью.

На первом месте в Премьер лиге с 32 очками «Манчестер Сити», который во вчерашнем «дерби» со счетом 3:1 одержал победу над бывшим клубом Мхитаряна «Манчестер Юнайтед».