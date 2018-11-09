Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом мира

Армянский тяжелоатлет, серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян стал чемпионом мира.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде Мартиросян завоевал золотую медаль по сумме двоебория в весовой категории до 109 кг.

В упражнении толчок он при первом подходе показал результат в 230 кг, установив мировой рекорд, при втором подходе спортсмен поднял 240 кг, побив новый рекорд.

В рывке Симон Мартиросян был вторым, с результатом в 195 кг, завоевав малую серебряную медаль.

В сумме двоеборья Мартиросян взял вес 435 кг (195 в рывке + 240 в толчке) и стал чемпионом мира в возрасте 21 года.

Предыдущее достижение составляло 424 кг.

Отметим, что на 31-х Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Мартиросян завоевал серебро, на чемпионате Европы 2017 года и на Юношеских играх 2014 года - золото.