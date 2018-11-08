Сотрудники ЮКЖД со вчерашнего дня проводят забастовку

В Ереване, Гюмри, Раздане и Санаине одновременно на акцию протеста вышли все те сотрудники «Южно-Кавказской железной дороги», которые получили на 15% меньшую зарплату по сравнению с предыдущим месяцем. Со вчерашнего дня ни один поезд в стране не вышел на маршрут.

Протестующие машинисты утверждают, что они выполнили свою работу должным образом. «Мы выполнили свою работу, но нормально за это нам не платят», - заявили они.

По словам сотрудников, компания объяснила снижение зарплат тем, что их надбавки были сокращены вследствие сокращения грузоперевозок. А причиной стало закрытие Медеплавильного завода в Алаверди.

«Мы в этом не виноваты, - сказал один из участников акции протеста. - Мы отработали все наше время. Мы даже работали сверхурочно».

У филиала компании в Гюмри с раннего утра около 100 сотрудников также вышли на акцию протеста. Они заявили, что сокращение надбавок в условиях и без того мизерных зарплат сразу же привело к проблемам в их семьях. «Если мы получаем 100 или 150 тысяч, то получение на 20-30 тысяч меньше оказывает большое влияние на наши семьи», - объяснили протестующие.

Сотрудники железной дороги утверждают, что уже сталкивались с подобной проблемой. Но в последние несколько месяцев получали фиксированную 25-процентную надбавку. «Они сделали это надбавкой, чтобы потом могли отделить ее от зарплаты и сократить», - уверены они.

Пресс-секретарь ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Рубен Грдзелян сообщил Радио Азатутюн, что в данный момент в компании проводятся обсуждения по части протеста сотрудников. Проблема в механизмах расчета надбавок. «Механизм расчета надбавок основан на производственных показателях… Если они сократились, значит, производственные показатели снизились. В компании идет процесс пересмотра механизма выплаты надбавок», - сказал Грдзелян.