Армен Саркисян: Я оптимист, поэтому остаюсь президентом

Президент Армении Армен Саркисян сегодня с частным визитом находился в Гюмри.

Вначале он отказался отвечать на политические вопросы, мотивировав это тем, что всего на два часа приехал в Гюмри и хочет отвлечься от политики, однако затем передумал и затронул два вопроса.

На вопрос, видит ли он необходимость в изменении Конституции, Саркисян ответил: «Изменение Конституции входит в отношения Национальное собрание – правительство. Когда Национальное собрание и правительство спросят мое мнение, я отвечу. Неважно, каков тот или иной пункт Конституции. Можно хорошо служить своей стране и с этой Конституцией, и с другой. Существует вопрос: что лучше – президентская система или парламентская? Хорошая президентская система хороша, хорошая парламентская система тоже хороша. Какую бы из них ни взяли, если она плоха, то не будет работать».

Каким будет новый парламент в том случае, когда уже звучат опасения, что действующий Избирательный кодекс не дает возможности сформировать политический законодательный орган и избавиться от присутствия в нем представителей бизнеса и районных авторитетов?

На этот вопрос президент ответил: «Я оптимист, и поэтому остаюсь президентом. Если я увижу, что мы идем не туда, естественно, какой тогда смысл в моем участии. Во мне больше положительных чувств, чувство свободы. Все эти изменения положительные. Задача в том, чтобы трансформировать эти положительные эмоции в реальный результат. Мы все вместе, президент в одиночку не может это сделать, только вместе с вами».

Армен Саркисян сказал, что приехал в Гюмри, чтобы увидеть здание, предоставленное Ширакскому геологический музею, а также посмотреть, чем он может помочь, не как президент, а как Армен Саркисян.

«И в качестве первого шага, не как президент, а как председатель международного совета фонда «Ереван, любовь моя», хочу сказать, что совет утвердил решение о том, чтобы все работы по проектированию были сделаны фондом «Ереван, любовь моя»», - сказал президент.