Вопрос участия в выборах РПА обсудит на заседании совета партии 11 ноября

11 ноября состоится заседание совета Республиканской партии Армении (РПА) в расширенном составе, на котором будет решен вопрос участия возглавляемой бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном партии в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Кстати, не исключено, что на этом заседании произойдет также смена заместителя председателя партии.

Шармазанов считает, что партия обязательно должна принять участие в выборах. «Я на протяжении месяцев говорил, что политическая сила должна участвовать в выборах, и вчера я также заявил, что Республиканская партия является основным претендентом на второе место», - сказал он.

«Мы идем на выборы как прогосударственная, обслуживающая интересы государства, конструктивная и иногда также радикальная оппозиция, но корректная оппозиция, которая будет обслуживать исключительно государственные интересы Республики Армения и помогать государству и власти, указывая на ее недостатки, чтобы власть не ослабевала, а, исправляя указанные нами недостатки, усиливала армянскую государственность вместе с оппозицией», - добавил пресс-секретарь РПА.