Все министры-члены политической команды будут представлены в избирательном списке «Гражданского договора»

Избирательный список партии «Гражданский договор» не разочарует избирателей, уверена член партии, руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

До опубликования избирательных списков политических сил осталась одна неделя. По словам Лены Назарян, в настоящее время ведется работа по составлению списка, состоящего примерно из 200 имен. Министры, губернаторы, депутаты, являющиеся членами политической команды партии «Гражданский договор», будут выдвинуты также на местах, по так называемой рейтинговой системе, отметила Назарян.

В список помимо представителей «Гражданского договора» также войдут представители партии «Миссия», входящей в блок «Мой шаг», беспартийные и два бывших члена фракции Республиканской партии Армении (РПА) - Ширак Торосян и Феликс Цолакян. Последний недавно был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

«Те министры, которые являются членами политической команды, обязательно будут представлены в избирательном списке, - в беседе с Радио Азатутюн сказала Лена Назарян. - В дальнейшем, конечно, будет решено, кто из них останется в Национальном собрании, а кто продолжит свою работу в правительстве».

Говоря о списке «Гражданского договора», Назарян пояснила: «В нем будут люди, которые, возможно, не очень хорошо известны общественности, но хорошо известны в своих профессиональных кругах, являются успешными, уже состоявшимися людьми, они участвовали в разработке политики в данной сфере и готовы развивать эту сферу уже в Национальном собрании, на законодательном уровне».

По просьбе Радио Азатутюн член команды и. о. премтер-министра прокомментировала слухи о том, что Никол Пашинян выразил некоторое недовольство теми людьми, которые требуют от него должностей.

«На одном из партийных собраний было выражено недовольство: люди в основном ожидают также иметь возможность участвовать в государственном управлении. [Пашинян] сказал, что те люди, которые вместе со ним шагали только с целью получить работу или какие-то выгоды, преследуя личный интерес, могут из Еревана обратно шагать в Гюмри», - рассказала Лена Назарян.

На вопрос, нет ли у «Гражданского договора» опасений, что сохранение рейтинговой системы на местах может привести к тем явлениям, которые были заметны во время предыдущих выборов, скажем, к активному участию местных авторитетов, определенному влиянию на волеизъявление избирателей, Лена Назарян ответила: «Полностью мы не сможем избежать этого влияния, потому что такова логика рейтинговой системы, от чего мы хотим уйти. Но сейчас мы имеем то, что имеем, и в результате на территориях действительно будут кандидаты, которые сделают акцент на своей личности, а не на политической команде, тем более на ее программе. Тем не менее, мы попытаемся превратить эти выборы в выборы премьер-министра и нашего кандидата в премьер-министры, участвуя в митингах во всех областях, конечно, будем призывать избрать его политическую команду. В этом смысле, думаю, политическая составляющая в конкуренции немного увеличится, и люди уже будут рассматривать не выдвинутых на данной территории лиц, а политическую команду и политических представителей».