После формирования нового правительства Арсен Торосян готов продолжить работу на должности министра здравоохранения. Об этом Торосян сказал сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

Журналисты, в частности, поинтересовались у исполняющего обязанности министра здравоохранения, войдет ли он в новое правительство, поскольку циркулируют слухи о его увольнении и о том, что после внеочередных парламентских выборов будет назначен новый министр здравоохранения, на что Торосян ответил так: «Я пока остаюсь на должности, во время формирования нового правительства на этот вопрос будет дан ответ».

На вопрос обсуждал ли он с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном вопрос своего увольнения, он ответил: «Все министры находятся на своих должностях и являются исполняющими обязанности, и вопрос новых назначений будет обсуждаться после выборов в Национальное собрание, тогда на этот вопрос будет дан ответ. Я готов работать на этой должности».

Касаясь предстоящих парламентских выборов, Торосян сказал, что будет баллотироваться в качестве рейтингового кандидата от блока «Мой шаг» в избирательном округе N 4 (Норк-Мараш, Кентрон, Эребуни, Нубарашен).

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря.