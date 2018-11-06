Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян пока не уточняет, в каком формате возглавляемая им партия примет участие во внеочередных парламентских выборах – в составе блока или в одиночку.

Пока лишь в одном вопросе принято окончательное решение: список возглавит сам Царукян.

Составление списка рейтинговых кандидатов также пока не завершено.

«Мы должны посмотреть, что нам даст блок. Сегодня все партийные, у всех есть партии, у всех ожидания, амбиции настолько велики, что с кем ни говоришь, у него уже есть 15-20%... тогда что он делает с нами? Пусть сам участвует со своими 15-20%», - сказал Царукян.

Гагик Царукян признался, что бизнесмены войдут в их избирательный список во главе с ним, несмотря на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о том, что бизнес следует отделить от политики.

Царукян следует примеру президента США: «Если ты, как журналист, понимаешь в политике, сегодня такой страной, как Америка, руководит самый крупный собственник в стране – Трамп».

На вопрос, видит ли он соперника в собирающейся участвовать в выборах Республиканской партии Армении (РПА) и может ли участие РПА в выборах негативно отразиться на голосах ППА, Царукян ответил: «Я хочу вам сказать вот что: Царукян не будет ради процентов ни бить себя в грудь, ни просить народ. Царукян представит свою программу, скажет: дорогой народ, я со своей командой могу сделать это, насколько доверяете, столько и могу сделать…».

Царукян не против, чтобы после выборов ППА стала парламентской оппозицией либо стала частью власти. На каком варианте он остановится, объявит после выборов. «Все зависит от выборов. Но то, что я сторонник движения, поддерживаю Никола Пашиняна, буду с ним рядом… это однозначно».

Лидер ППА заявил, что только в одном случае не станет участвовать в выборах: если убедится, что не нужен народу в политике.