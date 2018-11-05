Комиссия НС обсуждает обоснованность действующих тарифов на газ и электроэнергию

Генеральный директор компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) Карен Арутюнян сегодня в Национальном собрании заявил, что в 2015 году, когда «Ташир груп» приобрела ЭСА, зарплаты руководства компании снизились.

Карен Арутюнян так ответил на вопрос депутата Овика Агазаряна, который поинтересовался, сколько составляет доход генерального директора.

Арутюнян, конечно, не сообщил размер своего жалования, сказав: «С 2015 года, после того как начала работу новая команда, зарплаты руководящего персонала снизились. После этого они не повышались. Минимальные зарплаты повысились, средние остались прежними».

«Будет ли ЭСА платить высокую зарплату или премию, это не ляжет на плечи потребителя», - заверил гендиректор.

Арутюнян, который сегодня участвовал в заседании временной комиссии НС, созданной с целью изучения обоснованности действующих тарифов на газ и электроэнергию, также отметил, что они собираются постепенно сокращать число сотрудников – с 7800 до 6140 человек.

Это, однако, не единственное обстоятельство, которое влияет на формирование тарифа.

Члены комиссии также говорили о потерях. Согласно ЭСА, 11,2% купленной электроэнергии составляют потери. Этот показатель рассчитан по четкой методологии и до 2021 года останется неизменным.

Депутат Микаэл Мелкумян поинтересовался, сколько на самом деле составляют потери. Выяснилось, что всего 9%.

«Если фактические потери сегодня составляют 9%, почему в тариф заложены 11,2%? Если мы с февраля 2019 года или с какого-то другого времени изменим это, вновь останутся 11,2% или будут заложены фактические 9%, которые мы еще должны обсудить? В тариф должны быть заложены фактические потери», - сказал Мелкумян.

Экономист Мелкумян заметил, что снижение потерь на 1 процент приводит к снижению тарифа на 0,3 драма. Он добавил, что нужно изменить методологию.



Между тем, директор ЭСА настаивал на своей точке зрения: «Установлено по нашей методологии, что мы до 2021 года будем иметь потери на уровне 11,2%. У нас есть методология, у нас есть порядок, мы работаем по этому порядку».

Мелкумян на это возразил: «А кто сказал, что мы не можем изменить действующую тарифную методологию, которая называется методологией необходимого дохода. Если мы один раз приняли методологию, это же не значит, что мы не можем ее усовершенствовать и привести в соответствие с требованием времени с точки зрения пересекающихся интересов всех бенефициаров. Вы знаете, и я говорю не популистскую вещь, что во всех условиях рост цен ложился на плечи потребителей... Мы можем усовершенствовать эту методологию».

ЭСА, продающая электроэнергию потребителям по цене примерно 40 драмов за 1 кВт, покупает ее всего за 21,6 драма.

Над снижением окончательного тарифа должна работать не только ЭСА. Микаэл Мелкумян уверен, что многое должны сделать и производители электроэнергии, начиная с АЭС и заканчивая Ереванской ТЭС.

Исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян, обращаясь к этому вопросу, отметил, что он будет действовать последовательно с целью выявить пробелы.

По его словам, до конца года будет произведена оптимизация в компании «Высоковольтные электрические сети», будут сокращены 150 сотрудников. И с их уходом, по словам Баграмяна, в работе компании ничего не изменится.