«Прошу прощения за то, что блока «Луйс» больше нет» - Арам Саргсян

Партия «Республика» примет участие во внеочередных выборах в Национальное собрание Армении с целью реализации своих программ и идей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил лидер партии Арам Саргсян.

Он поблагодарил всех, кто верил в миссию и успех блока «Луйс», и принес извинения за то, что блока отныне не существует.

«Прошу прощения за то, что блока больше нет. Будьте уверены, что мы по отдельности будем действовать в интересах государства и народа, и в этом вопросе альтернативы нет.

«Республика» примет участие во внеочередных выборах в НС с целью реализации своих программ и идей. Остальное – в ближайшее время…», - написал Саргсян.



Отметим, что партии «Просвещенная Армения» и «Республика» с целью участия в выборах в Совет старейшин Еревана сформировали блок «Луйс». Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в конце октября сказал, что они сохранят блок «Луйс» на парламентских выборах.

Однако вчера «Просвещенная Армения» заявила, что примет участие в выборах отдельным списком.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 9 декабря.