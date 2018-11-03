Обзор прессы за 3 ноября

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Новость о том, что Микаел Минасян отозван с должности посла в Ватикане звучит особенно пикантно на фоне другой новости. Партия «Еркир цирани» накануне распространила информацию о том, что, проанализировав политические развития за последние полтора года, партия пришла к заключению, что «бархатная» революция была «заранее организованной акцией, соавторами которой являются Серж Саргсян и его зять Микаел Минасян». Отметим, что также накануне стало известно, что в отношении отца «соавтора» «бархатной» революции Ара Минасяна было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в розыск. До этого уголовное дело было возбуждено в отношении брата Сержа Саргсяна, Левона Саргсяна, и он также был объявлен в розыск. Ряд других родственников Сержа Саргсяна также проходят по уголовным делам. Получается, что Саргсян и Минасян организовали акцию, которая сработала против них самих. Акценты подобных заявлений дают возможность предположить, что партия «Еркир цирани» составит блок с партией «Сасна црер»».

Газета «Жаманак» пишет: «Если большинство в будущем парламенте повторит ошибку Республиканкой партии Армении (РПА), а такая ошибка может проявиться в том, что оно полностью будет полагаться на Никола Пашиняна и считать его незаменимым, полагая, что задачей большинства будет являться голосование за Пашиняна, то последствия для этого большинства будут не менее болезненными, чем это было для РПА».

В газете «Жоговурд» читаем: «Партия «Гражданский договор» оказалась перед риском стать похожей на РПА. Чиновники и те, кто рассчитывает на то, чтобы получить должность, в эти дни заявляют о том, что вступают в ряды партии «Гражданский договор». Самым последним примером является заявление руководителя Государственной контрольной службы Давида Санасаряна о прекращении членства в партии «Наследие» и членстве в партии «Гражданский договор». И сколько бы Давид Санасарян не заявлял, что «вместе мы сделаем все для того, чтобы новые РПА не появлялись во власти», все равно своим шагом он способствует проникновению «РПА-евских» нравов во власть. Так что, перед Николом Пашиняном и руководством партии «Гражданский договор» сейчас стоит задача не допустить партийной монополизации системы государственного управления».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «До парламентских выборов 1995 года существовала идея о переходе к 100-процентной пропорциональной избирательной системе. Однако, в конце был приведен аргумент, что партии в Армении еще не состоялись, а также было объявлено, что после принятия Конституции Национальное Собрание первого созыва имеет «переходный» характер. В результате пропорциональная система заняла небольшую часть, хотя именно благодаря ей в парламент прошли по три депутата от оппозиционных Национально-демократического союза и Объединения «Национального самоопределения», к которым присоединился ряд других парламентариев, избранных по мажоритарной системе. Подавляющее большинство, однако, сформировали провластные «неполитические» фигуры, которые вошли в парламент с помощью денег, а иногда даже и насилия… В новом парламенте, ясно, что ГД или «Мой шаг» сформируют стабильное большинство. Число рейтинговых или не-рейтинговых особенно не изменится, но избирательная система повлияет на качество, во фракциях власти и ППА окажется больше «неполитических» фигур, чем хороших или плохих политиков».