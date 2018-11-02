Тигран Авинян подозревает, что некоторые публикации в СМИ являются заказом против него

У исполняющего обязанности вице-премьера Тиграна Авиняна есть обоснованные подозрения, что некоторые публикации в СМИ являются заказом против него.

Недавно СМИ написали о том, что основанная Авиняом в 2011 году компания «Иригейт» в начале этого года на развитие производства сухофруктов получила грант в размере 16 млн драмов (около 35 тыс. долларов) от Фонда развития сельского хозяйства. Тогдашний директор фонда во время пребывания Авиняна в должности вице-премьера был назначен министром сельского хозяйства.

На вопрос, есть ли здесь конфликт интересов, Авинян ответил: «Здесь просто не может быть конфликта интересов. В эту программу наша компания обратилась еще в феврале. Все процессы, которые имели место, по большей части я даже не был о них осведомлен. 9 из 10 этапов состоялись до революции, и последний 10 этап состоялся, когда прошло всего несколько дней со дня моего назначения на должность вице-премьера».

Свою роль в предоставлении гранта компании Авиняна исключил также бывший директор Фонда развития сельского хозяйства, а ныне исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Гегам Григорян.

А в связи с фактором Авиняна в вопросе своего назначения Грагорян сказал: «Кандидатов не зовут на обсуждения по вопросу их назначения, это логично. Я думаю, правительство само приняло решение о назначении. Я уже два года в этой сфере, был директором фонда, который является самой крупной структурой министерства, до этого уже 10 лет работаю в системе управления».

Вчера исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что поручил изучить публикации в СМИ, касающиеся Авиняна.

По мнению Тиграна Авиняна, это положительный процесс, во-первых, чиновники отныне будут более бдительными, а кроме того, действующая в медиаполе культура станет темой обсуждения.

«Те нравы, которые царили в политическом поле, они были и в медиаполе, и я не исключаю, что коррупция в медиаполе в определенной мере продолжается. В целом были опубликованы разнообразные материалы обо мне, о разных чиновниках, и у меня есть обоснованные подозрения, что некоторые из этих материалов могут быть заказными. Весьма вероятно, что развивающие подобные темы -это люди из системы», - сказал он.

Шуму вокруг гранта, выданного компании Тиграна Авиняна, предшествовала еще одна публикация, согласно которой Авинян в здании правительства курил марихуану. Офис Авиняна опроверг эту информацию и заявил о намерении подать судебный иск против этого средства массовой информации.

Сегодня на выставке «Армпродэкспо» Авинян назвал эту публикацию о нем очевидной ложь. «Просто неразумно заполнять медиаполе подобным информационным мусором. И если вы заметили из откликов, в целом этот шаг [подача иска] приветствовался. Но я могу сказать, что это не будет последовательной политикой, это был конкретный эпизод, и я надеюсь, что это также станет для некоторых сайтов и СМИ, распространяющих дезинформацию, сигналом о том, что подобная деятельность просто неразумна и может также быть наказана», - отметил Авинян.

Вчера заявление об отставке подал помощник Авиняна Микаэл Наапетян на том основании, что «переходное правительство провалило обязательство принять новый Избирательный кодекс». Обращаясь к этому вопросу, Тигран Авинян сказал, что он знал о намерении Наапетяна, сожалеет, что они не будут работать вместе, но также ему понятна политическая позиция бывшего помощника.

Авинян заверил, что провал принятия Избирательного кодекса среди других членов команды волну недовольства не вызвал.