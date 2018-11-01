Пашинян: «В предпринимательской сфере сформировалась положительная атмосфера»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем сегодняшнем выступлении в Национальном собрании говорил об экономике, заявив, что в этой сфере ничего негативного не происходит, происходит лишь оздоровление экономики.

По словам Пашиняна, сегодня Армения является страной, добывающей и экспортирующей свои недра, а также делающей ставки в азартных играх, что «неприемлемо».

«Проводился чемпионат мира по футболу, и выяснилось, что наш народ, молодежь массово занята ставками, и эти показатели были зафиксированы как резкий рост в сфере услуг, в течение месяца мы имели 5-процентный рост показателя экономической активности только за счет ставок, - отметил Пашинян и добавил: - Причем, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что, по действующему налоговому законодательству, государственные доходы от этого не выросли, потому что сфера азартных игр, по сути, облагается налогом посредством фиксированных платежей, то есть они выплачиваются единовременно, и не имеет значения насколько растут или снижаются показатели».

По словам Никола Пашиняна, в предпринимательской сфере сформировалась положительная атмосфера, бизнес-инвестиции увеличились, процентные ставки по кредитам снизились. И. о. премьер-министра заявил, что новые власти ни у кого не намерены отнимать бизнес, перераспределения собственности путем принуждения не будет.

По словам Пашиняна, Комитет госдоходов и предприниматели сегодня достигли нового качества взаимопонимания, нет хозяйствующих субъектов, которые работали бы благодаря тому, что власть, так сказать, дала на это «добро».

«Эти два субъекта находятся не по разные стороны баррикад, а фиксируют, что находятся на одном и том же поле и должны здесь заменить режим противостояния на режим сотрудничества, - отметил и. о. главы правительства. – Хочу подтвердить, что если даже кто-то придет и скажет: я должен войти в долю и это согласовано, при этом подмигнув, значит, знайте, что он лжет. Не колеблясь, обращайтесь в правоохранительные органы, и вы увидите, что этот человек за это действие будет привлечен к строжайшей ответственности».

Представляя данные по сбору налогов за последние 6 месяцев, Пашинян подчеркнул, что был зарегистрирован рекордный показатель. По его словам, параллельно с этим возбуждены уголовные дела по фактам незаконного присвоения и злоупотреблений на сумму около 200 млн долларов.

Он подчеркнул, что бюджет на 2019 год является инерционным, то есть, был составлен с учетом деятельности и показателей прежних властей, однако новое правительство с 1 января следующего года на 10 тысяч драмов увеличит пенсии и пособия более 80 тысяч граждан. «Чтобы их доход не был ниже прожиточного минимума, то есть, чтобы мы были уверены, что в Республике Армения, извините за грубое слово, нет голодных пенсионеров или получающих пособие граждан», - пояснил Пашинян.

В своем выступлении Никол Пашинян затронул также проблему малых ГЭС, отметив, что они допускают злоупотребления: «На 95% из них не установлены водяные счетчики. Это позорное явление. На протяжении многих лет мы с серьезными лицами констатируем, что в нашей водной системе потери составляют вплоть до 80%. Представляете, из каждых 100 литров воды, вытекающих из любого из наших водохранилищ, 80 литров теряется. И мы не знаем, где они теряются, говоря, что система изношена и т.д. и т.п. Но мы знаем, что у нас там есть серьезные проблемы».