Армения - «свободная страна» в рейтинге свободы в Интернете

Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад «Свобода в Интернете в 2018 году» (Freedom on the Net 2018).

Из 19 стран, зафиксировавших прогресс, Армения существенно улучшила свои позиции и перешла из ряда «частично свободных» в ряд «свободных» стран.

Авторы доклада Freedom House отмечают, что в случае с Арменией улучшение напрямую связано с «бархатной революцией».

Граждане Армении совершили революцию, активно используя медиаплатформы социальных сетей, коммуникационные приложения и прямые трансляции событий в Интернете (live stream).

Армения по уровню свободы в Интернете занимает 27-е место в мире. В регионе Армению опережает лишь Грузия, которая занимает 25-е место. Азербайджан считается «частично свободным» и находится на 60-ом месте.

Среди «несвободных» стран 66-е место занимает Турция, за ней следует занимающая 67-е место Российская Федерация, являющаяся локомотивом ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Иран в рейтинге свободы в Интернете на 85-ом месте.

«Частично свободы» Кыргызстан и Украина, «несвободны» Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

Авторы доклада охватили период с июня 2017 года по май 2018 года, проанализировав состояние Интернета в 65 странах.

Freedom House отмчает, что в этих странах проживают в общей сложности 87% интернет-пользователей. Между тем, 40% пользователей - 1 млрд 400 млн, живут в Китае, Индии и США, согласно докладу, соответственно, в «несвободной», «частично свободной» и «свободной» странах.

Из 65 государств, включенных в доклад этого года, 15 - «свободны», 30 - «частично свободны» и 20 - «несвободны».

В докладе «Свобода в Интернете в 2018 году» говорится, что во многих странах власти ужесточают контроль над персональными данными пользователей.

Кроме того, власти под предлогом борьбы с «лживой» (fake) информацией подавляют инакомыслие, что подрывает доверие общественности не только по к Интернету, но и вообще к демократии.