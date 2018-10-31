Экспонаты Музея истории Армении будут представлены на выставке в Британском музее

На открывающейся 8 ноября в Британском музее в Лондоне выставке «Я Ашшурбанапал. Царь мира. Царь Ассирии», посвященной последнему крупному ассирийскому царю, правившему в 669-627 годах. до н. э., отдельным разделом будут представлены также экспонаты Музея истории Армении.

В целом на выставке будет представлено около 200 экспонатов, 120 из которых входят в коллекцию Британского музея. Остальные экспонаты выставки будут привезены из Эрмитажа, музеев Парижа, Берлина, Ватикана, Еревана и других городов.

Музей истории Армении представит на выставке 10 уникальных экспонатов урартского периода.

«Сегодня экспонаты уже в Британском музее, мы ждем открытия 8-го числа, - в беседе с Радио Азатутюн сказал директор Музея истории Армении Григорий Григорян. – В основном это вещи урартского периода - бронзовые вещи. Есть серебряная чаша, щит [царя Урарту] Сардура, есть две вещи из Тавуша, речь идет о статуэтке солдата и миниатюрной модели колесницы. Щит, колчан, кубок и прочее».

Куратор выставки - Гарет Бреретон, от кого Армения получила приглашение участвовать в выставке.

Это уже третья международная выставка за этот год, в которой Музей истории Армении представляет экспонаты из своей обширной коллекции. В сентябре выставка под названием «Армения» открылась в другом крупном музее мира - нью-йоркском музее Метрополитен. А в начале этого года большая выставка под названием «Иран – Армения: память земли» открылась в Тегеране.

В открывающейся через несколько дней выставке в Британском музее Эрмитаж также участвует со своей урартской коллекцией, которая в свое время была создана в результате археологических раскопок в Армении и увезена в Эрмитаж.

В Музее истории Армении хранятся 380 тысяч экспонатов, из которых только 2,5% выставляются по причине нехватки выставочных залов.