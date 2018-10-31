Армения улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business - доклад

В этом году Армения улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 и заняла 41-е место среди 190 стран, по сравнению с 47-ым местом в прошлом году. Об этом говорится в докладе, опубликованном сегодня группой Всемирного банка.

Соглавно опубликованному рейтингу, основной причиной улучшения показателя Армении являются реформы в разных сферах, направленные на улучшение предпринимательской среды.

«В течение последнего года Армения улучшила свои показатели в области регулирования предпринимательской деятельности, как этот отражено в абсолютном выражении в показателях доклада Doing Business», - сказала руководитель армянского офиса ВБ Сильви Босутко, расценив это как «позитивное и многообещающее развитие».

В докладе отмечается, что в 2017-2018 гг. Армения улучшила свои показатели в пяти областях. В частности, Армения упростила процесс основания компаний, сделала более быстрой процедуру получения электричества, укрепила защиту малых инвесторов, упростила оплату налогов и исполнение договоров.

Отметим, что из государств Южного Кавказа самый высокий рейтинг у Грузии, которая занимает 6-е место, затем идет Азербайджан, занимающий 25-е место.