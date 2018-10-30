Лукашенко: «В лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей»

Беларусь продолжит развивать отношения с Арменией и в политической, и в экономической сферах, сегодня в Минске на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в едином экономическом пространстве - нашем Евразийском союзе. В военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности. Все, что положено в рамки этих организаций», - заявил Лукашенко.

За последний год, однако, официальный Минск значительно активизировал военно-политическое сотрудничество, прежде всего, с Азербайджаном, не являющимся членом ЕАЭС и ОДКБ. Пожалуй, самым ярким доказательством этого сотрудничества стало соглашение с Азербайджаном о покупке последним ракетных комплексов белорусского производства «Полонез». Еще летом, когда в Ереване звучало недовольство в связи с продажей «Полонезов», белорусские эксперты отмечали, что финансовые интересы важны Минску гораздо больше, чем развитие союзнических отношений.

«Наше руководство, особенно сейчас, руководствуется простым принципом: хорошо, что вы наши союзники, но что я могу продать вам, если у вас нет денег?» - в интервью оппозиционной телекомпании Belsat сказал военный эксперт Леонид Спаткай.

Примечательно, что Александр Лукашенко во время встречи c президентом Армении особо подчеркнул, насколько важны вопросы безопасности для Армении и армянского народа. Упоминание вопросов безопасности также было неслучайным, поскольку Армен Саркисян прибыл в Минск с целью участия во встрече, организованной под эгидой одной из самых авторитетных европейских конференций - «Мюнхенской конференции по безопасности».

Лукашенко отметил, что Беларусь в эти дни принимает крупный международный форум - встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. «Вопрос очень важный и серьезный. И ваш приезд в Минск, участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема. Это - животрепещущая проблема для армянского народа», - обращаясь к армянскому коллеге, сказал президент Беларуси.

В ходе встречи президент Армении Армен Саркисян довольно высоко оценил проводимую официальным Минском политику, заявив, что к его точке зрения склоняется также ряд представителей международного сообщества.

«Образ Беларуси сегодня – это стабильность и предсказуемость. В том новом мире, в котором мы живем, эти качества встречаются довольно редко. Не только различные регионы, но и весь мир стал непредсказуемым и нестабильным. И те государства, в которых есть эти два качества, высоко оцениваются мной, моими белорусскими друзьями, а также, думаю, всем международным сообществом», - заявил президент Армении.

Касаясь нынешнего состояния двусторонних экономических связей, белорусский лидер заявил, что Ереван и Минск могут довести объем двустороннего товарооборота до 150 млн долларов. По данным за 2017 год, объем товарооборота между Арменией и Беларусью составил 42 млн долларов, а по данным за 8 месяцев этого года - около 30 млн долларов, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.