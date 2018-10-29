Избраны заместители мэра Еревана

На сегодняшнем внеочередном заседании Совета старейшин Еревана мэр столицы Айк Марутян представил первого заместителя мэра Грачья Саргсяна и заместителей мэра Тиграна Вирабяна, Сергея Арутюняна и Айка Саргсяна.

Первый останется также членом Совета старейшин, полномочия остальных троих будут прекращены. Таково требование закона.

Против двух выдвинутых Марутяном кандидатов проголосовал член Совета старейшин из его же команды – блока «Мой шаг», Армен Галджян. «Четверо кандидатов в заместители мэра были мужчинами. Для меня принципиально, чтобы не нарушался принцип гендерного равенства. Я слышу контраргумент, во фракции этот вопрос был поднят: ответ мэра был убедительным, но не достаточным для того, чтобы проголосовать «за»», - сказал он.

Армен Галечян из блока «Мой шаг», имеющего абсолютное большинство в Совете старейшин, также проголосовал против кандидатуры Тиграна Вирабяна. Вирабян - директор драматического театра Гюмри.

«Будучи знакомым с Вашей биографией, Вашими успехами и достижениями, я все же считаю, что, не идя против своих принципов, я проголосую против Вашей кандидатуры, и считаю, что Вы должны остаться в Гюмри», - сказал Галечян.

В ответ Вирабян отметил: «Я должен сказать, что у вас есть более 130 единомышленников в Драматическом театре Гюмри».

Заместителю бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна Ваге Никояну Айк Марутян предложил продолжить работу в мэрии, но в качестве своего советника. Никоян отклонил это предложение. То же предложение Марутян сделал и занимавшему в течение 15 лет должность заместителя мэра Камо Ареяну, которого недавно освободил от этой должности.

«Я придаю важность профессионализму и институциональной памяти и Камо Ареяна, и Ваге Никояна. Мы побеседуем с Камо Ареяном, если он согласится взять на себя роль советника, я хотел бы, чтобы он им стал. Если нет, то он должен передать свои знания, всю информацию, касающуюся города, тому человеку, который его заменит», - сказал Марутян.

Блок «Луйс», который в Совете старейшин имеет три мандата, проголосовал против утверждения штатного расписания. Глава фракции Давид Хажакян напомнил, что при прежней городской власти они проголосовали против штатного расписания мэрии, сегодня они также проголосовуют против, поскольку, по их мнению, «штат раздут».

«Каково наше предложение? Иметь одного первого заместителя и одного заместителя, сократить число советников с 7 до 2, потому что имейте в виду, что у премьер-министра 5 платных советников. А у мэра Еревана 7 советников и один главный советник. Я не считаю главного советника-дизайнера. Понятно, что такой роскоши город не может себе позволить», - сказал Хажакян.

Фракция «Процветающая Армения» также считала штат раздутым, но проголосовала «за».

В целом, штатным расписанием предусмотрено 7 советников и 5 помощников мэра, но не все из этих штатов в данный момент заняты.

Айк Марутян признает, что есть необходимость в сокращении, но считает: «Мы можем в данный момент принять штатное расписание как есть и интенсивно работать в направлении оптимизации. Но предположим, что по прежнему штатному расписанию было 7 или 9 советников, не помню…я могу иметь 2 советников, и если не буду иметь других, эта сумма не уйдет из бюджета мэрии. То есть, здесь никаких проблем у нас нет».

До начала заседания Совета старейшин мы поинтересовались у новоназначенного главного архитектора Еревана Артура Месчяна, сможет ли он сохранить облик Еревана в том случае, когда многие архитекторы утверждают, что он безвозвратно утерян. В ответ он сказал, что попытается.

Касаясь застройки центра города, Месчян подчеркнул: «Я, наверное, попытаюсь стать первым главным архитектором, который в ходе своей деятельности не будет делать какого-либо проекта в границах Еревана».