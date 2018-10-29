Госдолг Армении в этом году сократится, составив 56,6% от ВВП – ВБ

В 2018 году, впервые за последние годы, государственный долг Армении сократится, и эта тенденция к снижению продолжится также в ближайшие два года. Такой прогноз сделан в опубликованном на днях докладе Всемирного банка.

Согласно докладу под названием «Взгляд на макробедность» (Macro Poverty Outlook), если в 2015-2017 годах государственный долг Армении все время рос, в конце 2017 года составив 58,9% от ВВП страны, то, начиная с этого года, он будет сокращаться. В 2018 году госдолг составит 56,6% от ВВП, в 2019 году - 55,4%, а в 2020 году – 55%.

По данным Министерства финансов Армении, по состоянию на 30 сентября этого года, государственный долг страны составил 6 млрд 740 млн долларов, что, по сравнению с концом 2017 года, меньше почти на 35 млн долларов. Для сравнения отметим, что в годы президентства лидера Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна, в 2008-2018 годах, государственный долг Армении вырос более чем в 3,5 раза. По данным Национального статистического комитета и Министерства финансов, 10 лет назад, в конце 2008 года, государственный долг Армении составлял около 1,9 млрд долларов. Во время отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра в апреле этого года государственный долг составил 6 млрд 867 млн долларов.

В докладе Всемирного банка сокращение госдолга по сравнению с ВВП связывается с непрерывным ростом экономики страны в предстоящие годы, который в этом году прогнозируется на уровне 5,3%, в 2019 году - 4,3%, а в 2020 году – 4,6%.

«Произошедшая в апреле-мае 2018 года мирная революция не стала препятствием для позитивных тенденций в макроэкономических показателях Армении. Экономика Армении в целом по-прежнему имеет положительную картину», - отмечается в докладе Всемирного банка, в котором также указаны те риски, которые могут повлиять на экономику страны. Это замедление темпов экономического роста в России и Иране, являющихся важными для Армении торгово-экономическими партнерами, падение международных цен на медь и внутриполитические риски.