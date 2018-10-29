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Политика

Избирательный список ППА возглавит лидер партии Гагик Царукян

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Ереван, 29 октября 2018 г.

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Избирательный список партии «Процветающая Армения» (ППА) на предстоящих в декабре внеочередных парламентских выборах возглавит лидер партии и блока «Царукян» Гагик Царукян. Об этом сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил сам Царукян.

На вопрос, возглавит ли он избирательный список партии, он ответил: «Да, я возглавлю и список составлю, пока думаю, как составить, чтобы были изменения».

О том, кто войдет в список и по какому принципу он будет составлен, Царукян сказал: «Я на все буду обращать внимание».

На другой вопрос Радио Азатутюн о том, будут ли они оппозицией или сформируют коалицию с правительством Никола Пашиняна, лидер ППА ответил: «Я сейчас не могу сказать. Как захочет народ, так я и сделаю, у меня нет личного интереса».

Отвечая на вопрос, имеет ли для ППА значение, по какому Избирательному кодексу участвовать в выборах – по измененному или по старому, Гагик Царукян ответил: «Для меня все равно, главный вопрос в том, что сегодня этого хочет народ, для меня и то хорошо и это. Но самое важное, чтобы снова все не смешали».

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