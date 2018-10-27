Обзор прессы за 27 октября

В статье под заголовком «Почему республиканцы захотели неправильно понять Болтона» газета «Жаманак» пишет: «Руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, в пятницу заявил, что оно неприемлемо, поскольку речь идет о призыве отказаться от наших традиционных ценностей, семье и подобных вещей. А речь шла о призыве Болтона отказаться от исторических шаблонов и открыться миру. Болтон говорит о том, что Армения не должна рассматривать Россию как единственного спасителя, а рассматривать поле равных возможностей, где, конечно же, есть жесткая конкуренция между странами, но где так же есть большая возможность для развития. Вообще заметно, что республиканцы взяли эту тему на вооружение в политической борьбе против новой власти. Сначала попытались использовать внешнеполитические вопросы, проблемы с Россией, Европой – не получилось. Попытались использовать тему политических преследований – не получилось. Пытаются также использовать карабахскую тему – не получается, а сейчас осталось последнее пристанище – патриотизм, который, конечно же, является условным патриотизмом, поскольку речь идет лишь о манипуляции в связи с тем, что, якобы, в новой Армении под угрозой находится система национальных, традиционных ценностей».

На страницах газеты «168 жам» также читаем комментарии о визите Джона Болтона. Корреспондент газеты побеседовал с главным редактором информационного агентства Regnum, государственным советником РФ первого класса Модестом Колеровым. Заявления Болтона в Армении, по его словам, были призывом, адресованным Пашиняну, заплатить США конкретными шагами за то содействие, которое было оказано Пашиняну. Например, динамикой в урегулировании карабахского вопроса, которую можно представить как американскую инициативу. Что касается России, то, по словам Колерова, Москва не будет вмешиваться, а будет следить за текущими развитиями.

В связи с 19-й годовщиной расстрела армянского парламента, в котором погибли премьер-министр, спикер парламента и еще шесть депутатов и членов правительства газета «Жоговурд» пишет: «27 октября не включено в перечь в Законе «О праздниках и памятных датах», но уже 19 лет этот день для многих в Армении является днем траура. В результате теракта, который произошел в Национальном собрании Армении 19 лет, была обезглавлена власть в Армении. В годы, которые последовали за тем преступлением, всегда звучал один вопрос: кто стоял за террористами и чей заказ исполняла банда Наири Унаняна? Мы даже не говорим о ряде других нераскрытых обстоятельств этого дела, по которым не было дано ответов ни в рамках расследования уголовного дела, ни в ходе судебного процесса. Если в годы правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна факт того, что преступления «27 октября» не раскрыты, казался многим логичным, то после «бархатной революции» у общества довольно большие ожидания. В ближайшее время власти должны предпринять шаги также и в этом направлении, вновь начав расследование по выделенному из главного делу по части организаторов, которое было давно закрыто».

Редактор газеты «Аравот» также посвятил сегодняшнюю редакционную статью событиям 27 октября 1999 года. «Когда говорят, что если бы не было «27 октября», то Армения процветала бы, и не было бы коррупции, утвердилась бы демократия – это, конечно, неправда. Команды Карена Демирчяна и Вазгена Саргсяна не блистали серьезными экономическими программами антикоррупционной и демократической направленности... Но в отсутствие этих весомых фигур утвердилась единоличная власть Роберта Кочаряна, а экономическая и политическая конкуренция полностью исчезли. На следующих, парламентских выборах 2003 года президент сам составлял избирательные списки двух ведущих партий, и говорить в таком случае о механизмах сдержек и противовесов попросту смешно. Примерно с мая 2000 года, когда с помощью различных хитроумных интриг Кочарян освободился от премьер-министра и министра обороны, Арама Саргсяна и Вагаршака Арутюняна, имеющих независимое политическое мышление, Армения погрузилась в длительный застой и неподвижность. Олигархия и бюрократия поняли, кто является тут хозяином, и, следовательно, когда, где и сколько платить. Так они прожили 18 лет, до нынешней апрельской революции… Мне кажется, что нестабильность, открывающая хоть какие-то двери, в любом случае предпочтительнее безнадежного застоя».