За первые 9 месяцев экономические показатели в основном выросли

За первые 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономические показатели в основном выросли.

Вчера во время совещания у исполняющего обязанности премьер-министра показатели экономического развития представили председатель Центрального банка Артур Джавадян и исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

«Строительство растет более высокими темпами, чем мы запланировали на 2018 год. Мы имеем фактическую экономическую активность на уровне 7,6%. Запланированный показатель за год составляет 6,1%. В сфере услуг у нас также более высокий показатель: зафиксированная фактическая экономическая активность составляет 19,1%. Было запланировано 8%. Остальные предприятия, производящие 30% промышленного производства, также выросли примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом», - сказал Тигран Хачатрян.

И хотя показатели положительные, однако темпы экономического роста в последние месяцы замедлились.

Советник премьер-министра, экономист Артак Манукян объясняет: «Причина замедления объясняется некоторым замедлением или негативными развитиями в сфере сельского хозяйства по сравнению с прошлым годом. Это также обусловлено меньшей ролью горнодобывающего сектора. Очень трудно ожидать, что эта трансформация произойдет за очень короткое время. Горнодобывающая сфера, представьте: Техутский рудник, Амулсар и связанные с ним неопределенности, они входят в инвестиционные программы, теперь нужно попытаться их чем-то заменить».

Напомним, что в феврале этого года была прекращена эксплуатация Техутского медно-молибденового рудника, по-прежнему остается открытым вопрос эксплуатации Амулсарского золотого рудника. А в развитии промышленности Армении особенно велика была именно доля горнодобывающей промышленности. В промышленной сфере в течение последних 9 месяцев был зафиксирован рост на уровне 4% вместо запланированных 5%.

«Важен, на мой взгляд, не только рост числовых показателей, которые я представил, но и те мессиджи, которые кристаллизуются и становятся факторами, влияющими на качество жизни. Когда говорится об инклюзивном росте, этот рост должен включать также гражданина», - отметил Артак Манукян.

По его заверению, правительство разрабатывает мероприятия по повышению эффективности и адресности бюджетных расходов, положительные последствия чего граждане почувствуют уже в следующем году.

Радио Азатутюн провело опрос среди ереванцев о том, повлиял ли зафиксированный с начала года и до сентября экономический рост на уровень жизни граждан и развитие каких сфер, по их мнению, в особенности необходимо стимулировать.

Большинство опрошенных никакого влияния на уровень жизни не почувствовали.

Гражданин средних лет сказал: «Инвестиции должны увеличиться, должно быть больше конкуренции, чтобы заработная плата повысилась и это сказалось на благосостоянии граждан».

Центральный банк рассчитывает завершить год с инфляцией на уровне 3,3-3,5%, что меньше, чем прогнозировалось.

Председатель Центробанка Артур Джавадян во время совещания отметил, что с начала года вырос объем ипотечных кредитов, а также кредитов, выдаваемых в сферах промышленности и сельского хозяйства.