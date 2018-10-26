Парламентская комиссия дала положительное заключение по проекту Избирательного кодекса

В преддверии внеочередного заседания Национального собрания, которое состоится в понедельник, сегодня проект Избирательного кодекса сначала был обсужден в постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

В проекте формулировки некоторых положений были упрощены. К примеру, вновь были уточнены вопросы представительства в парламенте как минимум четырех сил и распределения мандатов. Проектом предлагается обеспечить представительство в Национальном собрании четырех вместо трех политических сил. Однако четвертая политическая сила может пройти в парламент в том случае, если наберет не менее 2% голосов граждан, принявших участие в голосовании. Этот порог может быть снижен только в том случае, если и третья сила не преодолеет 2-процентный порог и получит даже меньше 1%.

Члены комиссии проголосовали за изменения, а также за включение вопроса проекта Избирательного кодекса в повестку дня внеочередного заседания НС. Для принятия проекта ИК необходимо 63 голоса «за».