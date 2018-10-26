РПА будет радикально-конструктивной оппозицией - Ваграм Багдасарян

Республиканская партия Армении (РПА) будет радикально-конструктивной оппозицией, сегодня в ходе брифинга в Национальном собрании, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасаряна, РПА будет участвовать в парламентских выборах политическим списком. Он, однако, не стал говорить, будет ли возглавлять этот список лидер партии, бывший президент Армении Серж Саргсян.

«Пока ничего сказать не можем, потому что мы обсудим этот вопрос в ближайшие дни. После обсуждения мы поговорим об этом», - отметил Багдасарян.

На вопрос, какие намерения существуют в партии относительно предстоящих выборов, руководитель парламентской фракции РПА ответил так: «В случае участия партийный список однозначно должен быть политическим».

«Мы должны будем участвовать как оппозиция, и наш список будет соответствовать оппозиционному списку», - подчеркнул Ваграм Багдасарян.