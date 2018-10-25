Если другой кандидат в премьер-министры выдвинут не будет, кандидатура Пашиняна также не будет выдвинута – Ален Симонян

Если другой кандидат в премьер-министры выдвинут не будет, кандидатура Пашиняна также не будет выдвинута. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат фракции «Елк» Ален Симонян, добавив, что они будут действовать по ситуации.

Для того, чтобы нынешнее Национальное собрание был распущено, парламент должен дважды не суметь избрать премьер-министра.

Согласно Конституции, в случае неизбрания в первом туре новые выборы проводятся через 7 дней после голосования. Вчера в парламенте состоялся первый тур выборов, в ходе которого Никол Пашинян не был избран премьер-министром. Пашинян вчера не исключил ни вариант своего повторного выдвижения, ни вариант невыдвижения.

«Относительно первого тура выборов [в Конституции] было указано слово «голосование», и чтобы не давать повода для различных разговоров и толкований, было принято решение выдвинуть [кандидатуру Пашиняна], и был избран тот путь, свидетелями которого мы стали. В случае второго тура подобного указания [в Конституции] нет, и мы будем действовать по ситуации, потому что если у нас будет ситуация, когда будет необходимость в выдвижении, думаю, это очень быстро будет организовано», - сказал Ален Симонян.

На вопрос, идет ли речь и возможном другом кандидате, депутат ответил, что считает это крайне маловероятным и почти исключает наличие другого кандидата, добавив, что если другой кандидат не будет выдвинут, то они также не выдвинут кандидатуру Пашиняна.

Если в первом туре выдвигать кандидата имеют право все парламентские фракции, то во втором туре кандидата может выдвинуть как минимум одна треть от общего числа депутатов, то есть 35 депутатов.

Депутат фракции «Царукян», насчитывающей 31 член, Наира Зограбян заверила, что, если возникнет необходимость в выдвижении Пашиняна, они поддержат фракцию «Елк», выдвинувшую кандидатуру Пашиняна в первом туре.

«Мы не будем участвовать в голосовании, согласно нашей политической договоренности», - сказала Наира Зограбян.

Согласно подписанному с Николом Пашинянм меморандуму, возглавляемый Гагиком Царукяном блок и одноименная фракция обязались не выдвигать кандидата в премьер-министры, а также не поддерживать какого-либо другого кандидата.

Глава фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян сказал, что они также не собираются выдвигать кандидата.

Точку зрения фракции Республиканской партии Армении (РПА) сегодня выяснить не удалось. Перед первым туром выборов премьер-министра РПА заявила, что не будет выдвигать кандидата и так и поступила. А вчера она не воспрепятствовала неизбранию Пашиняна.

Новые выборы премьер-министра, по расчетам Алена Симоняна, состоятся 31 октября. Они ожидают, что парламент в этот день также не изберет премьер-министра, после чего будет распущен. Внеочередные парламентские выборы, по словам депутата, будут проведены в начале декабря, как ранее заявил Пашинян.

«8, 9, 10 декабря, по приблизительным расчетам», - сказал Ален Симонян.

Вчера Пашинян сказал, что они не станут формировать блок с другими партиями, сохранят формат блока «Мой шаг», а список возглавит он сам. Он не исключил, что в списке могут быть также имена представителей бывшей власти.

В формате блока «Мой шаг» партия «Гражданский договор» приняла участие в выборах в Совет старейшин Еревана.

По словам Алена Симоняна, в настоящее время идут обсуждения по вопросу избирательного списка, но до вопроса очередности они пока не дошли.

«К сожалению, я не могу назвать включенные в список имена, но в настоящий момент очередность не обсуждается», - отметил член фракции «Елк».

Наира Зограбян не располагала информацией об избирательном списке возглавляемой Гагиком Царукяном партии «Процветающая Армения».

В начале недели «Дашнакцутюн» заявила, что хотя и считает неприемлемым спешное проведение досрочных выборов, однако примет участие в выборах в декабре.

Из парламентских сил только РПА не уточнила вопрос свого участия в досрочных выборах.