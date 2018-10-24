Мирное урегулирование карабахского конфликта будет иметь огромное международное значение – Болтон

На состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ходе своего первого визита в Азербайджан провел «интенсивные переговоры» по важным вопросам с президентом и главой МИД Азербайджана.

«Темами переговоров были: региональные проблемы, карабахский конфликт, усилия США по предотвращению поддержки Ираном терроризма и разработки ядерного оружия. Были затронуты также экономические проекты, как то Южный газовый коридор», - согласно информагентству «Туран», сказал Болтон.

Отвечая на вопросы, касающиеся карабахского конфликта, Джон Болтон сказал, что не привез новых предложений по урегулированию конфликта. B то же время он отметил, что приехал в регион не для того, чтобы менять политику США в регионе. «Я намерен лучше понять и изучить те или иные вопросы», - сказал он, добавив, что обсуждал карабахское урегулирование на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы понимаем, что мирное урегулирование данного конфликта будет иметь огромное международное значение. Я благодарен президенту Азербайджана за то, что он поделился со мной свои видением относительно перспектив урегулирования. Завтра я будут в Ереване и надеюсь обсудить данную тему также с руководством Армении. Будучи членом Минской группы ОБСЕ, США продолжат усилия по поиску мирных путей разрешения конфликта», - сказал советник президента США по нацбезопасности.

На вопрос обсуждал ли он с Алиевым вопросы нарушений прав человека и демократии, советник ответил так: «Эти вопросы имеют важное значения для США. и с президентом Алиевым был очень продуктивный диалог и полагаю, есть очень много сфер, где Азербайджан и США могут сотрудничать и поучиться друг у друга».

А на вопрос обсуждал ли он вопрос о судьбе офиса Радио Свобода в Баку, закрытого в 2014 году, Болтон сказал, что поднял на встрече с Ильхамом Алиевым тему прав человека. Что касается конкретно темы Радио Свобода, то он не поднимал этот вопрос, напомнив слова президента Трампа, что США не намерены читать лекции другим странам.