Тайного решения карабахского вопроса быть не может - Пашинян

Даже самая диктаторская власть не может решить карабахский вопрос без учета мнения народа. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня во время выступления в Национальном собрании.

«Мнение народа – тот решающий фактор, который должен определить, выгоден нам или не выгоден тот или иной вариант решения карабахского вопроса. Тайного решения карабахского вопроса, когда бы мы в один прекрасный день проснулись и увидели, что вопрос Карабаха решен… такого просто быть не может», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра заверил: если в переговорном процессе появится такой вариант решения конфликта, который он сочтет необходимым представить народу, то его первым шагом будет именно это.

«Я вновь повторяю: пока власти Карабаха не вовлечены в переговорный процесс, мы не можем приблизиться к решению вопроса. Кстати, скажу, что в этой связи мои слова также искажают, говорят, что я сказал, что пока власти Карабаха не окажутся за столом переговоров, я не буду вести переговоры. Я такого не говорил, я сказал, что я уполномочен вести переговоры от имени Армении, но не уполномочен вести их от имени Нагорного Карабаха и его народа».

Пашинян подчеркнул, что без уточнения статуса Карабаха не представляет урегулирование конфликта: «Предположим, я скажу: да, я представляю решение карабахского конфликта без уточнения статуса Карабаха. Да, заявил. От этого реальность меняется? Нет, не меняется», - сказал он.

По словам и. о. премьер-министра, бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян имели мандат на ведение переговоров от имени Карабаха, поскольку Роберт Кочарян ранее был избранным президентом Карабаха, а Серж Саргсян был одним из лидеров организации самообороны Карабаха, а в его случае подобного фактора нет.