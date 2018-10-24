В Национальном собрании Армении сегодня назначено голосование по кандидатуре премьера: Пашинян добивается неизбрания и роспуска парламента

Сегодня в Национальном собрании Армении намечен первых тур голосования по кандидату на пост премьер-министра.

Отметим, что накануне парламентская фракция «Елк» на этот пост выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Выдвижение, однако, носит формальный характер, поскольку Пашинян и его политическая команда заинтересованы в неизбрании нового премьер-министра, посредством чего они добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором сейчас самая крупная фракция представлена бывшей правящей Республиканской партией Армении.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Союзники Пашинян, который по тактическим соображениям ушел в отставку 16 октября, заявили, что его выдвинули в кандидаты для того, чтобы обеспечить формальную сторону процедуры.

Неизбрание Пашиняна сегодня станет первым шагом на пути роспуска парламента. Если в течение недели не будет выдвинуто кандидата на пост премьер-министра или же голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.