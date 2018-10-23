Фракции «Царукян» и «Елк» проводят сбор подписей за созыв внеочередной сессии парламента

Парламентские фракции блоков «Царукян» и «Елк» начали сбор подписей для созыва внеочередного заседания Национального собрания 29 октября с тем, чтобы вновь обсудить проект изменений Избирательного кодекса, который не был принят накануне.

Для внесения пакета законодательных поправок в повестку дня НС необходимо как минимум 27 подписей. По словам члена фракции «Царукян» Наиры Зограбян, им уже удалось обеспечить необходимое количество подписей. Зограбян надеется, что в декабре досрочные выборы смогут пройти уже по измененному Избирательному кодексу.

Депутаты Ширак Торосян и Мартун Григорян, которые покинули фракцию бывшей правящей Республиканской партии Армении, также присоединились к сбору подписей.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) отказалась присоединяться к данной инициативе, объясняя это тем, что их предложения о внесении изменений в Избирательный кодекс не были приняты. Тем не менее, по словам главы фракции АРФД Армена Рустамяна, если законопроект вернется в повестку дня НС, их фракция будет голосовать за него.

Накануне Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за». Помимо республиканцев в голосовании не принял участия также ряд членов фракций АРФ «Дашнакцутюн» и «Царукян», в том числе лидер фракции «Царукян» Гагик Царукян.

Согласно представленному правительством проекту, наряду с рядом других изменений предлагается упразднить рейтинговую систему голосования, которая, по мнению действующих властей, деполитизирует выборы.

После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал провал законопроекта «саботажем».