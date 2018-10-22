АРФД решила принять участие во внеочередных выборах, но считает неприемлемым их поспешное проведение

19-21 октября состоялось внеочередное 22-е Верховное собрание АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), на котором в числе других вопросов обсуждался вопрос предстоящих внеочередных общегосударственных выборов. Согласно сообщению пресс-службы АРФД, «в ходе всесторонних обсуждений собрание решило принять участие во внеочередных парламентских выборах».

Внеочередное 22-е Верховное собрание АРФД единогласно приняло заявление по данному вопросу, в котором, заявив о решении участвовать в выборах, одновременно сочло неприемлемым «поспешное проведение внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года без полноценных законодательных реформ».

Верховное собрание АРФД также выражает озабоченность «в связи с неполноценным обеспечением необходимых гарантий в программе деятельности правительства для проведения свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов» и констатирует, что «отрицание нежелательных реалий и явлений прошлого само по себе не предполагает гарантированного будущего».

Партия подчеркивает важность «политической борьбы между политическими силами на идеологический, программной основе в атмосфере взаимного уважения и толерантности».

«АРФД, как оппозиция, вне зависимости от результатов выборов всегда будет действовать последовательно и решительно, исходя из своих принципиальных позиций», – говорится в заявлении.