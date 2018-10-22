Пашинян: Бесспорно, что официальные результаты выборов в органы местного самоуправления отражают выбор граждан

Бесспорно, что официальные результаты выборов в органы местного самоуправления (ОМС) отражают выбор граждан. Об этом в беседе с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя выборы в местные органы власти, состоявшиеся в минувшее воскресенье примерно в пяти десятках общин Армении.

Никол Пашинян отметил, что сожалеет о том, что баллотировавшийся в Капане кандидат в мэры от партии «Гражданский договор» Нарек Бабаян проиграл на выборах, но, с другой стороны, он рад, что они еще одним шагом констатировали приверженность ценностям «бархатной революции».

Отметив, что двое из поддержанных ими кандидатов потерпели поражение, а остальные были избраны, Пашинян продолжил: «Но существенно не это, существенно то, что мы выполнили наше обязательство,и как я говорил ранее, так и теперь говорю, что результаты выборов в Республике Армения не будут фальсифицироваться».

Позже, в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян назвал беспрецедентным тот факт, что поддерживаемый властью кандидат не смог победить на выборах мэра. Еще одним историческим фактом Пашинян назвал избрание первой в истории независимой Армении женщины-мэра. Напомним, что в Эчмиадзине мэром была избрана Диана Гаспарян.

Никол Пашинян поздравил всех победителей.

21 октября выборы в ОМС прошли в 49 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях страны. В частности, в четырех крупных городах - Раздане, Армавире, Эчмиадзине и Капане – состоялись выборы мэров. По предварительным данным, два кандидата, поддержанные партией Никола Пашиняна «Гражданский договор», победили в Эчмиадзине и Армавире. Поддержанный партией кандидат потерпел поражение в Капане.