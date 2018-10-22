Парламент не одобрил инициативу правительства по режиму обсуждения поправок к Избирательному кодексу

Парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА) заявляет, что выступает против спешного внесения изменений в Избирательный кодекс.

Сегодня парламент не одобрил инициативу правительства о принятии поправок к Избирательному кодексу в течение 72 часов после обсуждения в первом чтении: «за» проголосовали 44 депутата, против – 1, воздержались 6 депутатов.

Таким образом, второе чтение будет проведено в течение 24 часов после принятия поправок в первом чтении.

Проект поправок к Избирательному кодексу на внеочередном заседании Национального собрания представляет министр юстиции Артак Зейналян. Сегодня должно состояться голосование в первом чтении.

Для принятия проекта необходимо как минимум 63 голоса, утром на заседании НС было зарегистрировано 53 депутата.

Напомним, что правительство на внеочередном заседании 16 октября одобрило изменения и дополнения в Избирательный кодекс и ряд сопутствующих законов и предложило парламенту рассмотреть его во внеочередном режиме 22 октября.

Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам 19 октября дала положительное заключение по законопроекту.